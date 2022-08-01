مصرع عاملة نظافة دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء جمع القمامة في دمياط

لقيت عاملة نظافة مصرعها، اليوم الاثنين، أسفل عجلات سيارة نظافة مكبس أثناء قيامها بجمع القمامة بشارع الدكتور علي مشرفة بمنطقة الشعراء بمدينة دمياط.

وتلقى مركز شرطة دمياط إخطارا بالواقعة، وانتقل ضباط المركز برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، مسجاة بأرضية الشارع، وغارقة في الدماء، وبها جروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

نقل الجثة إلى المشرحة

وتبين اصطدام سيارة النظافة بالمذكورة أثناء ممارسة مهام عملها في جمع القمامة، ما أدى إلى مصرعه على الفور، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة دمياط، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط ، إخطارا، يفيد مصرع عاملة نظافة، أثناء عملها، وتم نقل المتوفاه لمشرحة لمستشفى دمياط التخصصي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى ضبط السائق، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

العاملة تعول طفلتين

وأكدت التحريات الأولية، أن المتوفاة تدعى رشا الهلباوي، 30 سنة، ومقيمة بعزبة سلامة بمركز الجمالية التابع لمحافظة الدقهلية، وأنها منفصلة عن زوجها منذ 6 سنوات وتعول طفلتين، وتوفيت أثناء عملها بطريق الدكتور علي مشرفة بمنطقة الشعراء، حيث دهستها سيارة النظافة «المكبس»، وتم التحفظ على السائق، وجاري عرضه على النيابة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي.