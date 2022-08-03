ضبط المتهم بقتل طفلته بـ«خرطوم»: كنت بأدبها مكانش قصدي أموتها

لقيت طفلة مصرعها، إثر تعرضها للتعذيب من قبل والدها في منطقة عين شمس، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء والدة الطفلة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول طفلة جثة هامدة ويشتبه في وفاتها جنائيا، وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفلة «مريم هـ. ا» 9 أعوام، وبالفحص تبيّن أنّها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبيّن وجود آثار تعذيب في جثمان المتوفية.

وكشفت التحريات عن أنّ والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، موضحة أنّ المتهم كان دائم الاعتداء بالضرب على المجني عليها، ويوم الواقعة قيّدها وضربها بـ«خرطوم»، ما أسفر عن فقدان الطفلة الوعي، وعلى الفور نقلها المتهم للمستشفى، لكن تبيّن أنّها فارقت الحياة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيّدها، وأضاف أنّه لم يقصد قتل طفلته بل كان يؤدبها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.