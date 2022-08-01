مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بمنزله في عين شمس

لقي شاب مصرعه، إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار في عين شمس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهه جنائية، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعت أسرة المتوفي لسماع أقوالها.

بلاغ بمصرع شاب بدائرة قسم شرطة عين شمس

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغًا بمصرع شاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أيمن.م»، 24 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بنزيف داخلي.

وكشفت التحريات والفحص الظاهري لـ جثة الشاب عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدة أنه أثناء قيام الشاب بالتنيقب عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم الشرطة انهارت عليه الحفرة ولقي مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

مصرع 3 أشخاص في انهيار سقف منزلهم بالشرابية

وفي سياق آخر، لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر انهيار سقف منزلهم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط وإحضار صاحب العقار.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بانهيار سقف منزل بـ منطقة الشرابية ومصرع 3 أشخاص، وبالانتقال تمكنت القوات من انتشال جثث سيدة وابنتها وحفيدتها، وتبين أنه أثناء قيام صاحب العقار ببناء طابق مخالف سقط سقف المنزل علي الضحايا، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.