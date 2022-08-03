تحليل مخدرات وبصمة وراثية للطفلة ضحية تعذيب والديها في بولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة «ياسمين. أ» في العقد الأول من العمر، والتي لقيت مصرعها إثر تعرضها للتعذيب على يد والديها في بولاق الدكرور، وذلك لبيان سبب الوفاة، كما قررت النيابة العامة أخذ عينة من الطفلة لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة والكحوليات لبيان إذا كان والدي المجني عليها قد أجبراها على تعاطي المخدرات من عدمه.

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للطفلة لبيان إذا كانت ابنتهما من عدمه، كما قررت النيابة العامة تسليم شقيقي المجني عليها لجدتهما لرعايتهما، بالإضافة إلى إحضار شهادة ميلاد الطفلة المجني عليها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من مسن يفيد بقيام نجله وزوجته بقتل طفلتهما، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «ياسمين. أ» في العقد الأول من العمر، وبالفحص تبين إصابتها بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات بأن والدي الطفلة كانا يعتديان عليها بالضرب والتعذيب بسبب بكائها المستمر.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط والدي الطفلة وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أيداها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.