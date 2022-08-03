«التضامن»: زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان إلى 33 بنهاية عام 2022

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والجامعات المصرية في مجال مكافحة الإدمان تمثل حلقة هامة في سلسلة التعاون مع المستشفيات الجامعية حيث يتعاون الصندوق حاليا مع مستشفيات « قصر العيني بجامعة القاهرة ، مستشفى الدمرداش جامعة عين شمس، ومستشفى المنصورة الجامعي ، ومستشفى الحسين الجامعي ، وكلية طب جامعة الفيوم، وكلية طب جامعة جنوب الوادي ».

تنفيذ افتتاحات مراكز علاجية جديدة بطب جامعة الزقازيق

ولفتت إلى أنه بنهاية هذا العام سيتم تنفيذ افتتاحات مراكز علاجية جديدة بكلية طب جامعة الزقازيق بالإضافة الى كليتي طب أسوان وسوهاج ، ليصل عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن «16023» إلى 33 مركز علاجي بنهاية العام الجاري .

وأشارت إلى أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة العلاجية بل يمتد إلي إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المُتخصصة في قضية خفض الطلب علي المخدرات على غرار تعاوننا مع كلية الآداب جامعة القاهرة ، كما يمتد الأنشطة مع الجامعات في استقطاب المتطوعين وإنشاء بيوت التطوع في مختلف الجامعات لتكون منابر للوقاية، حيث أن 75% من متطوعي الصندوق البالغ عددهم 32 ألف متطوع هم من طلبة الجامعات المختلفة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن و الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة أسوان والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لإنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة سوهاج ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

الكشف على 655 سائق بالطرق السريعة بمحافظة أسوان

وأكدت التضامن الاجتماعي، أنه خلال النصف الأول من عام 2022 تم الكشف على 655 سائق بالطرق السريعة ، بمحافظة أسوان ، كذلك الكشف على 231 موظف بالجهاز الإداري، مشيرة إلى أنه على مستوى الخدمات الوقائية .

وأوضحت أنه تم تنفيذ برامج توعوية عن خطورة تعاطى المخدرات في 15 قرية من الفرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

الكشف على 2485 سائق بالطرق السريعة

ولفتت إلى أنه يتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطى المخدرات كما تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية في محافظة سوهاج حيث تم الكشف على 2485 سائق بالطرق السريعة كذلك الكشف على 1384 موظف بالجهاز الإداري بالمحافظة كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بالمحافظة وأيضا تنفيذ أنشطة توعوية في 20 قرية من قرى "حياة كريمة " .