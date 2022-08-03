بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، انقلاب سيارة ملاكي عند علامة الكيلو 40 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الأربعاء، المصابين في الحادث، وهم: «فاطمة محمد إبراهيم 53 من طنطا الغربية مصابة بكدمات متفرقة في الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وإياد إبراهيم عاطف 10 سنوات من طنطا مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، ومحمد السيد عابد 49 سنة من طنطا مصاب بكدمات متفرقة بالجسم».

وجار استكمال الفحوصات الطبية للمصابين من إجراء الأشعة وعمل التحاليل اللازمة لكل حالة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث مرور مطروح إلى موقع حادث سيارة الملاكي، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق.