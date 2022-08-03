نتيجة الثانوية العامة 2022 تصل المرحلة قبل الأخيرة.. سجل الآن عبر «الوطن»

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 وصلت إلى المرحلة قبل النهائية لإعدادها في صورتها المكتملة، حيث أن الخطوة الأخيرة مرتبطة بمراجعة عدد الراسبين في مادة وإثنين وثلاثة، إضافة لمراجعة أسماء الطلاب مستحقي الرسوب عن السنة الدور الأول، وهؤلاء إما أنهم لم يدخلوا الامتحانات بشكل كامل، أو تم اتخاذ قرارًا برسوبهم لضلوعهم في أعمال غش وتصوير أسئلة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 وصلت للمرحلة قبل الأخيرة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المرحلة قبل الأخيرة لإعداد نتيجة الثانوية العامة 2022، تتضمن أيضًا، عدد أوائل الثانوية العامة في كل شعبة، وعدد الطلاب المحجوب نتائجهم بقرار من الإدارة العامة للشؤون القانونية، لأي سبب كان، مثل الضبط بأداة غش، أو تصوير ونشر أسئلة، وهناك مثلًا، طلاب يتم حجب نتيجتهم في مادة، أو بعض أو كل المواد، وكل ذلك يتم تسكينه على «سيستم النتيجة»، قبل تجهيزها في صورتها النهائية.

ويمكن لطلاب الثانوي العام بجميع المحافظات، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر الدخول على الرابط الذي خصصته «الوطن»، ثم تسجيل كافة البيانات وستصل إليهم فور ظهورها.

تسكين درجات طلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين

ولفت المصدر إلى أن المؤشرات النهائية للنتيجة لم تنته، لأن الوزارة ترغب في إخراجها برقم دقيق للغاية، بعد انتهاء مرحلة المراجعة وتسكين الدرجات، والحصول على نتيجة مدارس المتفوقين، إضافة إلى نتيجة المكفوفين وطلاب الدمج، وكل ذلك سيتم وضعه في نتيجة واحدة، وكل هذا هو المرحلة قبل النهائية، وتتطلب بعض الوقت والجهد، وتتم بطريقة دقيقة حتى لا تحدث أية أخطاء.

كما أوضح المصدر ذاته، أن المؤشرات النهائية لـ نتيجة الثانوية العامة، سوف تتحدد بعد إضافة درجات الرأفة، مضيفا: «هناك طلاب يحتاجون مساعدة كي ينجحوا في مادة ولا يتم وضعهم ضمن الراسبين، وطالما لم يتم وضع درجات الرأفة، فإن النسب المتداولة للنجاح في الثانوية العامة غير دقيقة، وليست نهائية».

وأشار المصدر إلى أن الـ 11 كنترولًا الخاصين بالثانوية العامة، يعملون أيضًا في كل هذه المراحل مع المركز القومي للامتحانات، حيث أن كل كنترول لديه بيانات وقاعدة خاصة بطلابه، وعلى أساسها ينجز مهمة المراجعة قبل النهائية، تمهيدًا لإعداد النتيجة في صورتها التي سيتم اعتمادها مطلع الأسبوع المقبل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.