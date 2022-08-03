رسالة حزينة من والدة المتهم بقتل ضحية أوسيم لشقيقها: «عاوزة أخد بخاطرك»

كشف والد الطفلة «أمل» المجني عليها ضحية نجل عمتها «أندرو.ح» التي لقيت مصرعها ذبحًا على يده، بعد أن فشل في هتك عرضها، وذبحها وترك جثتها عارية، داخل شقتها الكائنة بمنطقة البراجيل بأوسيم بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل محاولة شقيقته -والدة المتهم- الصلح بينهما.

رسالة من والدة المتهم بقتل ابنة خاله

وقال والد المجني عليها، إنَّ شقيقته عقب ارتكاب نجلها الجريمة، حاولت التواصل معه عبر رسائل واتس آب، كاشفًا عن فحوى رسالة أرسلتها له وكان مضمونها، «مساء الخير يا أخويا أنا سامية أختك، كنت عاوزة اتصل بيك علشان أطمن عليك وأخد بخاطرك، حقك عليا يا أخويا، ربنا يعلم أنا قد إيه حزينة على أمل».

والدة المتهم: راضية بحكم ربنا

وتابع والد المجني عليها، أنَّ الرسالة كانت عبارة عن كلمات تعبّر فيها والدة المتهم عن حزنها الشديد لفقدانها ابنتي أيضًا، فقالت «أمل دي بنتي وأنت عارف كده كويس، وأنا يا أخويا راضية بحكم ربنا، وأنا ولا كلمت محامي، وسيباها في إيد ربنا».

وظهر والد المجني عليها، بعد نظر جلسة، اليوم، أمام الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، مطالبًا بالقصاص لابنته التي لقيت مصرعها غدرًا على يد ابن شقيقته، مؤكّدًا عدم وجود أي فرصة للتصالح في هذه القضية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات.

إحالة المتهم للجنايات

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد لنجله خاله بعد أن فشل في محاولة هتك عرضها فذبحها داخل منزلها بمنطقة البراجيل بأوسيم بمحافظة الجيزة.