وزير التعليم يوجه رسالة هامة للطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة هامة للطلاب قبل أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، قائلًا إنَّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تمت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، مشددًا على أنَّه من المستحيل التلاعب في النتائج، إذ أنَّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساواة بين الطلاب المجتهدين وآخرين غشاشين، ونظام التقييم الجديد سيبين مستويات الطلاب الحقيقية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل يوم 8 أغسطس

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون قبل يوم 8 أغسطس الجاري، ولن تعلن الأسبوع الجاري، ولا داع للقلق، لأن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء تمامًا من تجهيز وإعداد النتائج، لافتا إلى أنَّ نحو 707 آلاف و992 طالبًا أدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحا أن الحديث المتكرر عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة أصبح ممل.

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022 المتداولة غير حقيقية

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنَّ نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022 المتداولة غير حقيقية، مؤكّدًا أنَّ نظام التقييم الجديد، نجح في اختفاء المجاميع المرتفعة للغاية التي كانت تصل إلى 100%، مبينًا أنَّ هذه المجاميع لم نشاهدها مرة أخرى، منوها إلى أنَّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام للشعبتين العلمية والأدبية اعتمدت جميعها على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين والحشو.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة بالكامل

وعبّر شوقي، عن استياءه من تروّيج البعض لشائعات التلاعب في نتيجة الثانوية العامة 2022، قائلا: «هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ولا يمكن لأي شخص التلاعب في النتائج، لأن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتقديرها تمت بشكل إلكتروني، لتجنب حدوث أي أخطاء»، مؤكّدًا أنَّ نتيجة الثانوية العامة مؤمنة تمامًا.

لا يوجد تأخير في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنَّه لا يوجد أي تأخير في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ولابد أن يراعي الجميع أن تجهيز وإعداد النتائج يتمّ بدقة عالية، لتجنب أي أخطاء.