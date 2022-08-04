حقنة مخدرات في «الخصيتين» تنهي حياة «مؤمن».. لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى

قبل 3 سنوات، دخل «مؤمن. م. أ»، 24 سنة، المقيم بمنطقة الهرم في الجيزة، عالم الإدمان، عن طريق تعاطية لمخدر الهيروين، وبمرور الوقت كان يكثر من تناوله للمخدرات، وأصبحت جرعة واحده لا تكفي لكي تصل به إلى الشعور الذي يرجوه من ورائها.

صعوبة في العثور على وريد

لم يترك «مؤمن» طريقة للتعاطي إلا تعامل بها، وبدأ بتعاطي الهيروين عن طريق الأنف، ثم عن طريق الحقن، حتى أصبح يجد صعوبة في العثور على وريد بجسمه، من كثرة الجرعات التي تعاطاها، وتسببت في اختفاء جميع الأورده والشرايين بالجسم.

وقبل 6 أشهر، لم يجد مؤمن حلا في تعاطي حقن الهيروين، إلا عن طريق حقن مناطق حساسه في جسمه «الخصيتين»؛ خاصة أنه الوريد بتلك المنطقة مازال واضحا ولم يجد صعوبة في البحث عنه.

ولم يتردد مؤمن كثيرا في أخذ حقن الهيروين عن طريق وريد الخصيتين، والأسبوع الماضي دخلت عليه جدته غرفة نومه لتجد السرنجة في المنطقة الحساسة وهو جالس علي الأرض وسط بركة من الدماء، وعلى الفور جرى نقله إلى مستشفى أم المصريين.

جلطه في المخ

كانت المفاجأة إصابة مؤمن بجلطه في المخ، وأسفر ذلك عن إصابته بشلل في الفم والساق وإحدى اليدين، ولم تمر عليه سوى بعض ساعات، وساءت حالته، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتدبت الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت أخذ عينة، وإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، خاصة «الهيروين»، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء جدته لسماع أقوالها.