حبس عاطلين بحوزتهما هيروين وسلاح ناري في منشأة ناصر بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطلين، جرى ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وميزان حساس وسلاح أبيض «مطواة» وطبنجة صوت وخزينتين وعدد من الطلقات و6 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وذلك في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

سلاح أبيض وطبنجة ومخدرات

كانت بداية الواقعة التي شهدتها منشأة القناطر بالقاهرة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة، وتبين أنه بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وميزان حساس.

كما تم ضبط بحوزة المتهمين، سلاحا أبيضا «مطواة» وطبنجة صوت وخزينتين وعدد من الطلقات و6 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتجار في المخدرات

وعقب مواجهة المتهمين بالمضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والسلاح المضبوط بحوزتهما بقصد الدفاع عن نشاطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحسبهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.