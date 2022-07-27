ضبط مسجلين خطر بحوزتهما طبنجة وكمية من مخدر الهيروين في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط مسجلين سبق اتهام كلاهما في 5 قضايا، بحوزتهما سلاحاً نارياً عبارة عن طبنجة 9 ملي مطموسة الأرقام، وكمية من جوهر مخدر الهيروين والحشيش، وذلك بعد ورود معلومات من العناصر السرية بشأن قيام المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز دسوق، خاصةً قرية العجوزين.

معلومات حول المتهمين

البداية عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق، معلومات من العناصر السرية، لوحدة البحث الجنائي، تفيد بقيام المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة، بنطاق قرية العجوزين التابعة لدائرة المركز.

ضبط المتهمين

على الفور توجهت مأمورية شرطية لموقع قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وتمكنت من استهدافه وضبطه حال قيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث تبين أن المتهم الأول يدعي «م. ا. ا»، 26 عاما، مُقيم بقرية العجوزين، سبق اتهامه في 5 قضايا، والمتهم الثاني هو «ح. م. ح. ع»، 25 عاما، سبق اتهامه في 5 قضايا، حيث عُثر بحوزتهما علي طبنجة عيار 9 ملي مطموسة الأرقام، وكمية تُقدر بـ30 جرام من جوهر مخدر الهيروين، و100 جرام، من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي كان بحوزتهم.

حُرر محضر بالمضبوطات حمل رقم 10392 مركز شرطة دسوق، وجاري العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.