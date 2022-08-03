نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس فقط

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 والرابط الخاص بالنتيجة، للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي أعلن في منشور سابق له على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع «فيسبوك» أن النتيجة ستظهر في الفترة من 1 أغسطس حتى 7 أغسطس الجاري.

وتستعرض «الوطن» طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 وسط حالة الترقب والقلق التي يعيشها طلاب الثانوية العامة، لأهمية هذه المرحلة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، حيث يتم تحديد الكلية التي يلتحق بها الطالب على أساس مجموعة.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وجاءت الخطوات المطلوبة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس كما يلي:

الدخول على رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة على الموقع الإلكتروني لجريدة الوطن، وكتابة اسم الطالب، واختيار الشعبة العلمية أو الأدبية، وبعدها يتم تحديد المحافظة، ثم اضافة البريد الإلكتروني وكتابة رقم الهاتف صحيح، وبعدها يتم الضغط على أيقونة سجل الآن، وسيتم إرسال النتيجة فور ظهورها.

كما يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزراة التربية والتعليم من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة ترديد عدد من الأدعية قبل الإمتحان لتخفيف التوتر أبرزها «اللهم أكتب فرحة لنا تنسينا تعبنا، اقسم لي من فضلك ما يدخل السرور في قلبي وقلب أهلي، أصلح لي فيما هو آت صالح الأعمال يا الله»، وأيضا «لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث يا الله، يا غياث المستغيثين، أغثني يا لطيف الألطاف، نجني مما أخاف، يا منجي من المهالك نجنا من كل هالك».