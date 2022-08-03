قبل نتيجة الثانوية العامة 2022.. تعرف على تفاصيل قرض التعليم للجامعات

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ومع بداية الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، تستعد شريحة كبيرة من أولياء الأمور لمعرفة المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك حسب نوعية المدارس ما بين خاصة وتجريبة أو مدارس دولية «انترناشونال».

كما يستعد العديد من أولياء الأمور أيضًا، لتجهيز مصروفات الجامعات المختلفة، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ يبدأ استقبال الطلاب وتحصيل الرسوم بعد ظهور كلا من نتيجة الامتحانات ونتيجة التنسيق بمراحلهما المختلفة.

وفي إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها ومتابعيها، نرصد من خلال السطور التالية، كل التفاصيل المتعلقة بقرض التعليم الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي، خاصة للطلاب الذين يستعدون للالتحاق بالجامعات المختلفة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.

بعد نتيجة الثانوية العامة 2022.. قرض التعليم من بنك ناصر

- يقدم بنك ناصر قرضًا ماليًا بقيمة 50 ألف جنيه بحد أقصى للمصروفات الدراسية المختلفة لكل المراحل التعليمية.

- البرنامج يتيح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة.

- مدة القسط على عدة سنوات.

- يستهدف القرض أصحاب الوظائف بالهيئات الحكومية المختلفة وأصحاب المعاشات، وجميع العاملين بالقطاع الخاص وأيضًا أصحاب المهن الحرة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التعليم

- تقديم طلب للحصول على التمويل في أي فرع للبنك.

- صورة من بطاقة رقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء، مياه أو غاز» خاص بمحل الإقامة.

- خطاب من المدرسة بالسنة الدراسية للطالب.

- بيان رسمي بقيمة المصروفات الدراسية.

- شهادة ميلاد الطالب.

- مفردات المرتب لطالب القرض.

أصحاب المعاشات

يجب توفير كل المستندات السابقة، بالإضافة إلى كلًا من:-

- بيان رسمى بقيمة المعاش.

- إيصال مرافق حديث لطالب التمويل.

بالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة

- نفس المستندات العامة السابقة، ويضاف إليها كشف حساب عن آخر 6 أشهر.

- مستخرج حديث من السجل التجاري.

يذكر أن بنك ناصر الاجتماعي، قد أتاح مؤخرًا إمكانية فتح حساب توفير تحت مسمى «أولادنا مستقبلنا»، وذلك بالنسبة للأيتام، وهو دون أي مصاريف إدارية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك.

مزايا حساب توفير «أولادنا مستقبلنا»

- يحق فتح حساب للأيتام الموجودين بالدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أو الأفراد.

- يحق فتح الحساب للأيتام في الأسرة البديلة.

- بنك ناصر سيكون هو الأمين، والمفوض على حساب الطفل اليتيم.