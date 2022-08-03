أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات و5.1 مليار جنيه مكاسب سوقية

شهدت البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 1.03% عند مستوى 9539.43 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.87%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1868.75 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2748.41 نقطة بارتفاع نسبته 0.83%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.84%

وضمن أخبار البورصة المصرية، صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.84%، ليغلق عند 1742.75 نقطة، وبلغت قيم التداولات 763.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 442.1 مليون سهم، وتنفيذ 37.721 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 188 سهمًا، إذ ارتفع 77 سهمًا، وانخفض 36، واستقر 75 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 640.882 مليار جنيه، بمكاسب 5.1 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يختبر مستوى 9600 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق على ارتفاع بدعم من الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9400 نقطة يدفعه إلى استمرار الأداء الإيجابي والصعود واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 9600 نقطة مدعوماً بنشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

مؤشر EGX70 يستهدف مقاومة 1900 نقطة

وتابع: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة وأغلق مرتفعا بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء، بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة».

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1860 نقطة يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1900 نقطة ثم مستوى المقاومة الثاني 1960 نقطة.