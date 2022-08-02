أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات و4.9 مليار جنيه مكاسب سوقية

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 0.2% عند مستوى 9442.02 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.83%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1852.68 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2725.84 نقطة بارتفاع نسبته 0.97%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 1.04%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.04%، ليغلق عند 1728.22 نقطة، وبلغت قيم التداولات 997.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 343.8 مليون سهم، وتنفيذ 31.368 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 186 سهمًا، إذ ارتفع 80 سهمًا، وانخفض 24، واستقر82.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 635.750 مليار جنيه، بمكاسب 4.9 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يختبر مستوى 9600 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، ارتفع بشكل محدود بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بالأسهم القيادية، بينما استمرت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر وهو 9400 نقطة؛ الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالتباين.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9400 نقطة يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 9600 نقطة، وفي حالة عدم نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني 9200 نقطة.

مؤشر EGX70 يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم بعد أن شهد أيضا أداء متباين في بداية التعاملات نتيجة الاداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع بينما اتجه المستثمرون الأفراد العرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة».

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 نقطة مدفوعاً بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.