أخبار البورصة المصرية.. تراجع المؤشرات و2.6 مليار جنيه خسائر سوقية

شهدت أخبار البورصة المصرية، تراجعا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع بنسبة 0.46% عند مستوى 9423.1 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.66%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1837.37 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2699.7 نقطة بتراجع نسبته 1.29%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.75%

هبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.75%، ليغلق عند 1710.43 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.1 مليار جنيه، من خلال التداول على 43.9 مليون سهم، وتنفيذ 38.863 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 187 سهمًا، إذ ارتفع 23 سهمًا، وانخفض 96، واستقر 68.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 630.803 مليار جنيه، بخسائر 2.6 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يختبر مستوى 9600 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي، بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، تراجع بعد أن فقد مكاسبه الصباحية وبعد أداء إيجابي لجميع الأسهم القيادية بفضل ظهور عمليات بيع وجني أرباح مؤقتة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9600 نقطة بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء؛ الأمر الذي دفع المؤشر نحو الهبوط بنهاية تعاملات اليوم.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 9400 نقطة يدفعه إلى معاودة اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9600 نقطة، وفي حالة استمرار عمليات جني الأرباح بالأسهم القيادية وعدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 9200 نقطة.

مؤشر EGX70 يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بفضل الأداء السلبي والهبوط لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 1800 نقطة وقد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 نقطة مدعوماً بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.