تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد 2022

شريحة كبيرة من المواطنين يبحثون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد 2022، خاصة مع اقتراب الإجازة الأسبوعية للعاملين، حيث يتابع الكثيرون خلالها البرامج الثقافية والأفلام الوثائقية التاريخية والعلمية والحضارات الغريبة التي تنقلها القناة على مدار اليوم بشكل مجاني.

وفي التقرير التالي، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل سات، وفق ما نشر عبر الموقع الإلكتروني على الإنترنت للقناة، كالآتي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد

وإذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد للعام الجاري 2022 بخاصية الـHD على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام المعلومات الآتية:

- تردد القناة 11411 بخاصية الـ HD.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات بخاصية SD

كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، لكن بخاصة SD، من خلال ضبط المعلومات الآتية:

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

ويمكن متابعة البرامج والأفلام الوثائقية عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط البيانات الآتية:

تردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

وتعتبر قناة الأفلام الوثائقية ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التي انطلقت عام 2009، من أولى القنوات الوثائقية المتخصصة التي تبث بشكل مجاني في الشرق الأوسط، وتعرض على مدار الساعة باللغة العربية، وتتناول البرامج التليفزيونية للقناة الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والسفر والثقافة، فضلًا عن التحقيقات والبرامج التاريخية.