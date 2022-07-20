تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022.. «ثقف نفسك»

في الإجازات وفترات الراحة خاصة، يهتم الناس بمشاهدة العديد من البرامج والأفلام والمسلسلات المختلفة، ومع مرورنا بإجازة نهاية العام لمختلف الصفوف الدراسية، ارتفعت معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022 وذلك للأشخاص المثقفين خاصة، إذ تعرض القناة البرامج الثقافية والأفلام الوثائقية المختلفة.

وفي إطار اهتمام العديد من الأشخاص بالبرامج الثقافية، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022، لمتابعة البرامج والموضوعات الثقافية المتنوعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة على «فيس بوك» تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022 لإرشاد الجمهور الذي يرغب في مشاهدتها، كما تنشر صفحة القناة العديد من الفيديوهاتعن حياة الحيوانات والحياة في البحار، وغيرها من الموضوعات الثقافية التي تقدم معلومات مميزة للمشاهدين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

- تردد القناة 11411 بخاصية الـ HD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

وعلى الراغبين في تشغيل القناة بخاصية SD، ضبط المعلومات الآتية:

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

ويمكن متابعة البرامج والأفلام الوثائقية عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

يذكر أن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما، وهي تبث برامجها وأفلامها الوثائقية بشكل مجاني في الشرق الأوسط، وتعرض على مدار الساعة باللغة العربية، وتنشر كل ما يخص الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والسفر بالإضافة إلى البرامج التاريخية.