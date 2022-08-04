عضو «العفو الرئاسي»: اللجنة لا تختص بقضايا الهجرة غير الشرعية أو التيك توك 

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّ اللجنة غير مختصة بالنظر في القضايا الجنائية ولا علاقة لها بها من قريب أو بعيد، مؤكدا أنّها لا تختص بها بأي حال.

العفو الرئاسي لا تنظر في قضايا التيك توك

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، أنّ اللجنة لا تختص أيضا بنظر القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية أو التيك توك، مشيرا إلى أنّه يقرأ ويرصد الرسائل الواردة إليه على جميع التطبيقات ومواقع التواصل بشكل دقيق.

وكان العوضي، وجّه رسالة لأهالي المحبوسين الذين ليس لديهم أحد يتحدث عنهم على مواقع التواصل، سواء محكوم عليهم أو محبوسين احتياطيا، عبر صفحته على فيس بوك قائلا: «عليكم التفضّل بكتابة اسم المحبوس، رقم القضية، تاريخ الحبس، واسم السجن المودع به ومحل الإقامة، يتضمن هاشتاج الحرية للمجهولين»، مشيرا إلى أنّه ‬جعل التعليقات على المنشور متاحة للجميع، فضلا عن إمكانية إرسال الييانات على الخاص على الرسائل لمن يرغب.

تلقي مئات الطلبات بعد ساعات

وعقب ساعات قليلة، كشف عضو لجنة العفو الرئاسي، عن تلقيه مئات البيانات من الأهالي، حيث أوضح أنّه يمكن إرسال الطلبات والأسماء والبيانات وتفريغها، وجميع الرسائل تنظر بجدية، وأنّه سيتم إعلان قوائم الأسماء النهائية التي وردت إليه لمراجعتها بمعرفة المرسلين، وتصحيح الأخطاء التي قد تقع أثناء عملية الرصد، على أن تعرض الأسماء دون استبعاد لأي طلب على رئاسة الجمهورية، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، موجّها رسالة شكر لكل من ساعد في وصول صوت المجهولين الذين لا صوت لهم.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: «عذرا عما سببته لهم من حالة نفسيه صعبة، نعمل جميعا على إنهاء هذا الملف، لينال جميع المجهولين حريتهم المستحقة لهم، وأن تسعد قلوب أمهات وزوجات وأبناء المحبوسين».