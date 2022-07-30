حزب الجيل: قرارات العفو الرئاسي أفضل بداية للحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قرارات العفو الرئاسي هي أفضل تنفيذ وإعلان وبداية للحوار الوطني والتغيير الحقيقي في المجال العام والحياة السياسية والحزبية المصرية، «الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس يتوسع في استخدام صلاحياته الدستورية للإفراج عن الصادر ضدهم أحكاما واجبه النفاذ».

الشهابي: العفو الرئاسي أفضل إعلان لوجود تغيير حقيقي

وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، أن قرارات العفو الرئاسي أفضل إعلان للشعب المصري بوجود تغيير حقيقي في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن ما يحدث من عفو رئاسي هو أفضل تأكيد على أن الحوار الوطني يدور في أجواء جدية يشوبها التفاؤل.

قرارات العفو الرئاسي حركت الحياة العامة في مصر إلى الأمام

واستطرد: «الدولة بتعطي فرصة لعدد كبير من المواطنين المحبوسين للدخول مرة أخرى في الحياة، وقرارات العفو الرئاسي حركت الحياة العامة في مصر إلى الأمام، وأكدت أن الدولة المصرية لن تكون في موقف ضد أي من أبنائها، حتى من أخطأ وصدرت ضده أحكام».

وأوضح أن معظم من تم إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عنهم من المحكوم عليهم، وبعد خروجهم سيعودون مرة أخرى للعمل في وظائفهم أو دراستهم في جامعاتهم مرة أخرى، «الأعراف والقوانين المصرية تتيح لمن غابوا خلف الأسوار أن يعودوا مرة أخرى إلى أعمالهم وجامعاتهم مرة أخرى».

وتابع: «الحوار الوطني ماشي بخطى ثابتة وأكثر من رائعة، ومجلس الأمناء يقوم بدور أكثر من رائع، وانتهوا من إنشاء 5 لجان تخص الجانب الاجتماعي المصري، وهم عصب الحياة المصرية، وتلك اللجان الفرعية هي لجان الحوار نفسه».