وزير التعليم ينفي إضافة درجات رأفة لـ 35 ألف طالب بالثانوية العامة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول إضافة درجات رأفة لـ 35 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة 2022: «لم يحدث ذلك على الإطلاق، الوزارة تعمل حاليا على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022 في شكلها النهائي»، موضحاً أن كل طالب حصل على درجاته التي يستحقها، وأن نظام التقييم الجديد سيبين مستويات الطلاب الحقيقية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال أيام

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون قبل يوم 8 أغسطس الجاري، لافتاً إلى أن من يزعم التلاعب أو نشر نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها فهو «كاذب ومضلل»، موضحاً أن النتائج مؤمنة تماماً.

نتيجة الثانوية العامة 2022 لم تنته بعد

وأوضح شوقي، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 لم تنته بعد، وأن أعمال المراجعة الدقيقة ما زالت مستمرة، منوهاً إلى أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ورصدها جرت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري لتجنب حدوث أي أخطاء، خلال إعداد النتائج في شكلها النهائي.