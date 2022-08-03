رامي جمال يطرح أغنية «موقف ضعف» عبر يوتيوب

طرح الفنان رامي جمال، منذ قليل، أغنيته الجديدة «موقف ضعف»، التي أعلنها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

نشر رامي جمال الأغنية، وكتب جزء من كلمتها قائلا: «هاشوفِك وأنت مكسورة ورجعالي وهاخد حقي بالغالي ويمكن ضَعف هنتلاقي وهيتعاد الزمن تاني.. لكن وأنا جاني وأنت في موقف ضعف»

وأضاف جمال: «اسمع أغنية رامي جمال الجديدة موقف ضعف، دلوقتي على قناتنا عبر يوتيوب، إنتاج NogoumRecords كلمات محمد أبو نعمة، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وسام عبد المنعم، ماستر bro music studio تصوير شادي قاسم ستايلست ناريمان».

أعمال رامي جمال

حالة من النشاط الفني يعيشها حاليا الفنان رامي جمال حيث يطرح كل فترة اغنيه من اغاني البومة الجديد تباعا

وطرح رامي مؤخرا اغنيه «بقيت أخاف» والتي تحمل الطابع الدرامي الحزين، وقال عنها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام: «اللي بيحبوا الأغاني الدراما، افتكروا إن أنتم اللي سخنتوني ربنا معاكوا بقى البوسترات من تصوير شادي قاسم وستايلست ناريمان، شعر صدام، وإشراف عام على الألبوم مدير شركه نجوم ريكورد ياسر خليل».

ألبوم رامي جمال

وكان رامي جمال، أعلن الشهر الماضي، عن ألبومه الجديد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلًا: «شكرًا لشركتنا وشكرًا لكل المبدعين، وكل فرد شارك في الألبوم ده، وفي كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع، وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا، جاهزين ولا إيه».