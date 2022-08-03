رامي جمال يروج لأغنية «موقف ضعف» من ألبومه الجديد قبل طرحها الليلة

يستعد الفنان رامي جمال اليوم لطرح أغنية «موقف ضعف» وهي الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد الذي يأتي بعنوان «يستاهل بوستين»، الذي بدأ طرح أغانيه المختلفة على مدار الأيام الماضية.

رامي جمال يروّج لأغنيته الجديدة «موقف ضعف»

وروّج رامي جمال لأغنية «موقف ضعف»، من خلال حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ نشر البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليها قائلًا: «ميعادنا الساعه 7.. أغنية موقف ضعف كلمات محمد أبو نعمة ومن ألحاني وتوزيع وسام عبدالمنعم».

ميعادنا الساعه ٧ … اغنيه موقف ضعف كلمات محمد ابو نعمه ومن الحاني وتوزيع وسام عبد المنعم pic.twitter.com/Jdciw5PqIC — Ramy Gamal (@RamyGamal) August 3, 2022

رامي جمال يطرح أغنية «خلينا قاعدين»

وكان «جمال» طرح أمس الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد التي جاءت بعنوان «خلينا قاعدين» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

أغاني ألبوم رامي جمال

ألبوم يستاهل بوستين لـ رامي جمال يضم 12 أغنية جديدة، منها: «خلينا قاعدين، وبقيت أخاف، وموقف ضعف، وقمر ومنور، وأنا دلعت، وأدبتنا الدنيا، ومسيري أنساك، وفي جمال كده، وشفت الحقيقة، وكلميني شوية عني، وسيبنا بعض».

رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في جدة

وكشف خلال الأيام الماضية أعلن رامي جمال استعداده لإقامة حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية في جدة يوم 24 أغسطس المقبل، إذ يشارك خلال الحفل كل من هيثم شاكر، وأحمد بتشان، وذلك بعد غيابه الفترة الماضية عن إقامة الحفلات.

ونشر رامي بوستر الحفل عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انتسجرام»، وعلق عليه قائلًا: «جمهور جدة الغالي أوي على قلبي ميعادنا يوم 24 المقبل.. طال الغياب ووحشتوني مستنينكم».