رامي جمال يطرح أغنية خلينا قاعدين من ألبوم يستاهل بوستين

أطلق رامي جمال، منذ قليل، ثالث أغنيات ألبومه الجديد «يستاهل بوستين»، الذي يقدمه بالتعاون مع شركة نجوم ريكوردز.

خلينا قاعدين من كلمات أمير طعيمة

الأغنية الجديدة بعنوان خلينا قاعدين، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

وتقول كلمات أغنية خلينا قاعدين:

هسيبك أنا لما يجيبك هواك.. يا حبيبي أنا

أنا مش هغلب معاك

دا مش سحر ولا اكتشاف

دا اللي ميعرفش شاف

الحب بان عليك مش محتاج اعتراف

خلينا قاعدين ورايا ايه حبيبي أنا

هتروح فين.. فين تلقى راحتك غير هنا

حبيبي على مين

حبيبي أنا وأنت أكيد فاهمين

خلينا قاعدين ورايا ايه حبيي أنا

هتروح فين.. فين تلقى راحتك غير هنا

بتلين اهو حبتين وكبيرنا يوم يومين هتجيلي

تقول سماح وأنا هقبل الاعتذار هسيبك

أنا بس اعملي اعتبار يا حبيبي

أنا الموضوع مش هزار

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية؛ منها بقيت أخاف، خلينا قاعدين، موقف صعب، قمر ومنور، أنا دلعت، مسيرى أنساك، أدبتنا الدنيا، شفت الحقيقة، سيبنا بعض، كلمينى شوية عنى، في جمال كده.

وأعلن الفنان رامي جمال عن حفله الغنائي الجديد، الذي يعد الأول خلال موسم الصيف الحالي في السعودية، وذلك بعد الإعلان عن ألبومه الغنائي الجديد مؤخرا.

24 أغسطس.. حفل رامي جمال في السعودية

وأوضح جمال، أن حفله الجديد يكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمدينة جدة السعودية، ومعه هيثم شاكر وأحمد بتشان.