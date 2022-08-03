«مجمع البولي إيثيلين».. خطوة مهمة لتوطين الصناعات الكبرى في مصر

توسع كبير تشهده الدولة المصرية في ملف توطين الصناعات الكبرى لمواجهة تحديات الإمداد والتوريد، وهي أولى الخطوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الخام للعديد من المنتجات الحيوية، فضلًا عن تطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى مدينة الرخام والجرانيت، حسبما ورد في تقرير تلفزيوني عرضته قناة «TeN».

إنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين

بدأت الدولة في إنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية، حيث يعد المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يساهم في انتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمي من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من الكابلات إلى جانب القطاع النقل الحديث، مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل.

يتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية

يوفر المشروع الجديد نحو 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة حياة كريمة، عوضًا عن استيرادها من الخارج، ما يضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاعتماد على المنتجات المصنعة محليا قدر الإمكان في تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة، ويتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بالمشتقات الخاصة بـ«البولي إيثيلين».

30 خط إنتاج في المصنع

يضم المجمع الصناعي، 30 خط إنتاج ما سيسهم في توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد، كما أنه سيكون مطابقا للمواصفات الأوروبية وسيتم اعتماد منتجاته دوليا مما يفتح افاق التصدير خاصة للدول الافريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لاسيما دول الكوميسا، وسيحتوي أيضا على قطاع بالتدريب والتعليم الفني الى جانب أنه سيتم انشائه في منطقة الجنوب، مما سيوفر اهداف فرص العمل لأبناء جنوب مصر.