«حياة كريمة»: إنشاء مجمع إنتاج البولي إثيلين سيوفر 35% من احتياجات المشروعات

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن إنشاء مجمع إنتاج مادة «البولي إيثيلين» في الصعيد يعتبر تمهيد لصناعة ضخمة في الاستثمار الصناعي بالصعيد، والذي كان يتجه للوجه البحري كونه الأقرب للموانئ والطرق، لافتا إلى أن محافظات الصعيد أصبحت تقام بها مشروعات كبرى اعتمادا على شبكة الطرق والبنية التحتية التي نفذتها مبادرة حياة كريمة مؤخرا.

مادة البولي إيثلين حيوية لمشروعات البنية الأساسية

وأوضح «جاد الكريم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءDMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن مادة البولي إيثلين حيوية وجوهرية لكل مشروعات البنية الأساسية ومشروعات المرافق وأهمها مشروعات حياة كريمة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية تتضمن استثمارات بقيمة تريليون جنيه ونسبة كبيرة منها توجه لشراء مواد البولي إيثلين المستخدمة في مواسير الصرف الصحي وشبكات الفايبر وشبكات الكهرباء ومعظم المستلزمات المستخدمة في المشروعات.

مشكلات ظهرت في سلاسل الإمداد نتيجة للظروف العالمية

وأشار الدكتور ولاء جاد الكريم، إلى أن هناك مشكلات ظهرت في سلاسل الإمداد نتيجة للظروف العالمية وكذلك العملة الصعبة التي ارتفع سعرها، مما جعل إنشاء مجمع إنتاج مادة البولي إيثيلين درسا مستفادا من الأزمة الراهنة، وسيسهم في توفير صناعة مهمة للدولة المصرية في الفترة المقبلة، موضحا أنه بعد توفير الاحتياج المحلي من البولي إيثيلين سيتم الاتجاه للتصدير باعتباره منتج مطلوب عالميا.

وأكد مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أن مجمع المصانع المقام هو شراكة بين القطاع الخاص وجهاز الخدمة الوطنية بما يؤكد أن الدولة تعمل في شراكات مع القطاع الخاص وهو أمر مهم في ظل الظروف الراهنة، لافتا إلى أن المصنع سيوفر 35% من احتياجات مشروعات حياة كريمة.