إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الساحل الشمالي

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل في الساحل الشمالي، أمام قرية ماربيلا السياحية، مساء اليوم الأربعاء، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الاسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأُخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، قبل قليل، 3 مصابين في حادث الساحل الشمالي، تم نقلهم للمستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وهم «إبراهيم عبدالسميع سلومة»، 32 سنة، من البحيرة، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس، و«حسام جاب الله أحمد»، 37 سنة، من مدينة الحمام، مصاباً بكدمة في الصدر والذراع اليسرى، و«سعد محمود عامر»، 32 سنة، من الحمام، مصاباً بجرح قطعي في الركبة اليمنى واشتباه كدمات في الظهر والرقبة.

ويجري استكمال الفحوصات الطبية لهم من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت فور وقوع حادث تصادم السيارتين مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الساحلي الدولي، ويجري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.