حسين الجسمي عن مشاركته بمهرجان ظفار في عمان: الشوق كبير للقاكم

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن مكان وموعد حفله المقبل، موضحا أنه سيشارك في مهرجان خريف ظفار في عمان، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حفل حسين الجسمي المقبل

ونشر الجسمي البوستر الدعائي للحفل، وعلق علية قائلا: «الشوق كبير للقاكم ‏ومحبتنا تسبقنا إلى الغالية سلطنة عُمان وبإذن الله محطّتنا العربية القادمة بين أهلنا وحبايبنا في ربوع ⁧‫صلالة‬⁩ بمهرجان خريف ظفار على مسرح المروج يوم الخميس 11 أغسطس 2022».

حفل حسين الجسمي في عمان

وأحيا الفنان حسين الجسمي منذ أيام حفل غنائي ناجح في عمان رفع شعار كامل العدد، حيث نفدت تذاكر الحفل بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه وحرص حسين الجسمي للترويج عن الحفل، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «الأردن في القلب جولتنا العربية للقاء الجمهور مستمرة.. واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء أحبابنا الجمهور الأردني الغالي في مدينة عمان مساء 29 يوليو 2022 في أرض المعارض طريق المطار.. الفرحة تكتمل بكم».