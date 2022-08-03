السعودية تتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 بنيوم

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، قبل قليل، تقدمها بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي، تطلب فيه المملكة، استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في «تروجينا» بمدينة نيوم، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نيوم في 3 مارس 2022.

السعودية تتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية

بحسب وكالة أنباء «واس» السعودية، شمل الطلب استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم «تروجينا» لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية، والذي يُتوقع أن تشارك من خلاله أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات الشتوية، بتقديم بنية مستقبلية تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها، كأول دولة في غرب القارة تستعد لاحتضان هذا الحدث بعد أن استضافته كل من اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وكازاخستان ابتداءً من عام 1986.

دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تصريح صحفي: «إن الدعم السخي وغير المسبوق الذي تحظى به كل القطاعات عامة والقطاع الرياضي على وجه الخصوص من قبل قيادتنا الرشيدة ومتابعة واهتمام سمو سيدي ولي العهد، جعل من المملكة العربية السعودية وجهة عالمية لأهم الأحداث الرياضية، كما أن طلب استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية يعد تأكيداً على التنوع الجغرافي والبيئي والثروة الطبيعية التي تتمتع بها المملكة وترغب مشاركتها مع العالم».

يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي سيجتمع في كمبوديا مطلع شهر أكتوبر المقبل قبيل انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم 4 أكتوبر والتي تعتبر الجهة العليا للمصادقة على قرارات منح حقوق الاستضافة لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها.