«الأرصاد» تعلن موعد سقوط أمطار على 3 مناطق.. بدءا من الجمعة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مدى حقيقة احتمالية تعرض الدولة المصرية لأمطار غزيرة، على غرار ما حدث في بعض الدول العربية خلال الأيام السابقة، إذ ذكر أن ما حدث في أجواء المملكة العربية السعودية والجزائر أو الإمارات العربية المتحدة، تختلف بشكل كامل عن حالة الطقس في مصر، نافيًا تعرض الدولة لمثل هذه الأمطار الغزيرة، كما ذكر أن تأثير الحزام المداري المتواجد في السودان، يبدأ من الأسبوع المقبل.

سنتأثر بالحزام المداري في السودان من مساء الجمعة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تأثير الحزام المداري في السودان، سنتأثر به من مساء الجمعة المقبلة، وكذلك أول يوم في الأسبوع المقبل حتى يوم الثلاثاء، وستشهد مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، تكاثر للسحب، مع سقوط أمطار، ابتداء من الجمعة حتى الثلاثاء، لكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة الطبيعية لحياة المواطنين.

لا قلق الفترة المقبلة من أي تغيرات في حالة الطقس

وأوضح مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا قلق الفترة المقبلة من أي تغيرات في حالة الطقس، «اللي عاوز يخرج ويتفسح عادي، الأجواء طبيعية جدًا»، كما أن درجات الحرارة غدا ستكون طبيعية وتتراوح من 34 إلى 35 درجة، ونسبة الرطوبة تقل كلما اقتربنا من الساحل، ولكن من الأهم تجنب فترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي تكون بين الظهر والعصر.