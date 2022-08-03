الأرصاد تكشف حقيقة انخفاض درجات الحرارة.. وتنفي تعرض مصر لسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد أجواء صيفية معتادة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، موضحة أنّ الانخفاض الذي ستشهده البلاد الأسبوع المقبل بدرجات الحرارة سيكون طفيفا.

أجواء حارة نهارًا مائلة للحرارة ليلًا

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين، وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنّ الأسبوع المقبل سيشهد درجات حرارة تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، لافتة إلى شعور المواطنين بأجواء حارة رطبة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة.

حقيقة سقوط أمطار

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي طوال شهر اغسطس، ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الطقس نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، مؤكدة عدم صحة وجود امتداد منخفض ثلجي أو سقوط أمطار، واصفة الأمر بأنّه «شائعات»، حيث ربط البعض بين سقوط بعض الأمطار بدول الخليج واحتمالية تكرار الأمر بمصر، مشيرة إلى أنّ مصر تتأثر بتوزيعات ضغطية مختلفة.

سقوط أمطار اعتيادية بحلايب وشلاتين وسيناء وسلاسل البحر الأحمر

وأشارت غانم إلى أنّ مصر تتمتع بأجواء صيفية مستقرة خلال فصل الصيف، وهناك فرص لسقوط الأمطار بأقصى جنوب البلاد من السبت المقبل وحتى الثلاثاء متفاوتة الشدة، نتيجة ارتفاع الحزام المداري الأعلى من الجنوب للشمال، حيث من المعتاد في هذا الوقت من العام سقوط أمطار صيفية بحلايب وشلاتين وبعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض مناطق الأقصر وأسوان وجنوب سيناء.

الملاحة البحرية بالبحر الأبيض والأحمر ملائمة للصيد والتنزه

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عدم وجود أي فرص لسقوط الأمطار على القاهرة أو السواحل الشمالية والمناطق الشمالية وشمال الصعيد، موضحة أنّ البلاد شهدت أول أمس ارتفاعا في الأمواج بالبحر المتوسط، إلا أنّه بدءًا من أمس هناك انخفاض بالأمواج بالبحر المتوسط لتصلإلى 1.5 متر، مشيرة إلى أنّ حالة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض والأحمر ملائمة تمامًا لأعمال الصيد والتنزه.