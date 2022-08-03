الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، موضحة أنّ البلاد تعيش أجواء حارة رطبة على شمال البلاد، حيث تسجل محافظة القاهرة 35 درجة مئوية، وتظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

رياح نشطة على خليج السويس والبحر المتوسط

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها على فيس بوك، أنّه يوجد نشاط للرياح على خليج السويس والبحر المتوسط يسبب ارتفاع الأمواج قليلا على سواحل الإسكندرية وبلطيم، وتصل إلى متر واحد، موضحة أنّ الإحساس بحرارة الطقس يزداد في شهر أغسطس بسبب زيادة نسبة الرطوبة، ويعتبر هذا الشهر أعلى أشهر السنة في نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 20

سيوة 39 - 24

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 36 - 26

نخل 37 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 34 - 19

الطور 36- 26

شرم الشيخ 39- 30

الغردقة 38 - 29

مرسى علم 37 - 30

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41- 26

الأقصر 42 - 26

أسوان 42 - 28

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 37 - 28

حلايب 34 - 25