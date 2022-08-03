إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلتان بكفر الشيخ

أسفر حادث انقلاب دراجة نارية على أحد الطرق في مدينة سيدي غازي، بمحافظة كفرالشيخ، عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلتان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين، وتم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

إخطار أمني بانقلاب دراجة نارية في سيدي غازي

تلقى اللواء خالد بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من مدير مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة سيدي غازي، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، جرى نقلهم للمستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين جراء الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من «ف م.»، 28 سنة، مصاباً بكسر في الفخذ الأيسر، و«خ. أ.»، 24 سنة، مصابة بجروح وكدمات، و«أ. ر.»، 6 سنوات، مصابة بجروح وكدمات وسحجات، و«و. ر.»، 4 سنوات، مصاباً بجروح وكدمات، وجميعهم من أسرة واحدة بقرية «المنشة الشرقية»، التابعة لمدينة سيدي غازي، وتم حجزهم داخل المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية.