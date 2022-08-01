إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات بـ15 مايو.. صور

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة حلوان.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوقوع الحادث

البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الدائري الأوسطي، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين تصادم 4 سيارات ملاكي على الطريق الدائري الأوسطي، وإصابة 7 أشخاص من مستقلي السيارات، وتم على الفور نقلهم إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها

كما تبين إصابة اثنين منهم بإصابات بالغة، وقام رجال المرور بإعادة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى، وتم الاستعانة بالأوناش المرورية ورفع السيارات من الطريق.