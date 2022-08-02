إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي على الطريق الزراعي بالبحيرة

وقع قبل قليل حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر - إسكندرية الزراعي، بنطاق مركز أبو حمص في محافظة البحيرة، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى مديرية أمن البحيرة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بنطاق مركز أبو حمص، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «انتصار إبراهيم الأدهم»، 65 سنة، ربة منزل، مقيمة بدمنهور، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، و«منى محمد نجيب»، 25 سنة، مقيمة بدمنهور، مصابة بكسر في الحوض واشتباه نزيف في البطن، و«محمد نجيب درويش»، 70 سنة، مقيم بالإسكندرية، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة وكسر في الحوض، و«بسمة محمد نجيب»، 26 سنة، مقيمة بالإسكندرية، مصابة بكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين

وشهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارتين، في نطاق مركز إيتاي البارود، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.