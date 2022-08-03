الصحة العالمية تعلن تراجع أعداد الإصابات بكورونا بنسبة 9%

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 9% على مستوى العالم، الأسبوع الماضي، في حين ظلت نسبة الوفيات بلا تغيير، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

تراجع إصابات كورونا عالميا بنسبة 9%

ووفقا لوكالة انباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك نحو 6.5 مليون حالة جرى الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي مع أكثر من 14 ألف حالة وفاة، مبينة أن عدد الحالات الجديدة انخفض بنسبة 35% في أوروبا، لكنه زاد بنحو 20% في غرب المحيط الهادئ و 5% في إفريقيا.

ارتفاع الوفيات 26% في الشرق الأوسط

وارتفعت الوفيات بنسبة 44% في غرب المحيط الهادئ و26% في الشرق الأوسط، بينما انخفضت بنحو الربع في أوروبا.