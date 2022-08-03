«التنمية الحضارية»: وفرنا مساكن بديلة لأهالي منطقة سور مجرى العيون

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق نقل ما يقرب من 2000 أسرة من منطقة سور مجري العيون خلال الفترات السابقة، كما أنه جار حاليًا إخلاء منطقة امتداد سور مجرى العيون التي تشمل الجيارة والسكر والليمون، بعد أن تم عرض استمارات رغبات على أهالي سور مجرى العيون، وتم نقل حوالي 1200 أسرة حتى الآن.

من طلب السكن في بدر أو الأسمرات وفرنا له وحدة

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تطوير منطقة سور مجري العيون يأتي امتداد لتنظيم منطقة المدابغ، وتم بالفعل نقل ألفي أسرة من المنطقة ألف منها إلى منطقة الأسمرات، بينما هناك ألف أسرة أخرى تعمل في مجال دباغة الجلود وبعد نقل المصانع إلى الروبيكي، كان الأقرب للمنطقة هي مدينة بدر وقمنا بتخصيص ألف وحدة سكنية هناك ونقل السكان إليها برغباتهم، مؤكدًا أن صندوق التنمية الحضارية قام بطرح استمارات رغبات ومن طلب السكن في بدر أو الأسمرات وفرنا له وحدة سكنية.

نقترب من نقل 1200 أسرة من إجمالي 1660 أسرة

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أنه يتم العمل الآن على امتداد المشروع بسور مجرى العيون والامتداد هو منطقة الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون ونقوم بنقل الأهالي إلى مشروع السيالة، موضحًا: «نقترب من نقل 1200 أسرة من إجمالي 1660 أسرة، وأهالينا انتقلوا لمشروع السيالة الذي يضم مسجد وكنيسة ووحدة صحية وملاعب ومركز تنمية شبابية كامل، وهناك مكتب بريد على مساحة ألف متر مكون من 3 أدوار ونقطة شرطة ومطافي، و المشروع يسير وفق دراسات علمية».