وزير التعليم ينفي تغيير نتائج بعض طلاب الثانوية العامة من راسب إلى ناجح

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تغيير نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة، من راسب إلى ناجح.

وكتب «شوقي» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «ما يزال البعض يردد معلومات وعناوين رنانة عن أرقام طلبة استفادوا من درجات الرأفة، وآخرين تغيرت حالتهم من راسب إلى ناجح».

وتابع وزير التعليم: «كل هذا لا أساس له على الإطلاق، وعار تماما من الصحة».

وزير التعليم ينفي إضافة درجات رأفة لـ 35 ألف طالب بالثانوية

وفي وقت سابق، نفى الدكتور طارق شوقي، ما تردد حول إضافة درجات رأفة لـ 35 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة 2022: «لم يحدث ذلك على الإطلاق، الوزارة تعمل حاليا على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022 في شكلها النهائي»، موضحاً أن كل طالب حصل على درجاته التي يستحقها، وأن نظام التقييم الجديد سيبين مستويات الطلاب الحقيقية.