مبعوث رئيس مؤتمر COP 27: تغير المناخ يؤثر على صحة الإنسان والشباب

قالت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث لرئيس مؤتمر COP 27 لشباب، إن قضية تغيير المناخ هي قضية هامة وشائكة محوريه ولا تؤثر على البيئة وحدها، ولكنها دائما ما تؤثر على صحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، موضحة: «اهتمامي بتغير المناخ بدأ في 2018، منذ 5 سنوات».

العمراني: «تغيير مسار تغيير المناخ مازال في إيدينا»

وأضافت «العمراني»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن قضية تغير المناخ دائما ما تؤثر على المستقبل، حيث أن أكثر الفئات تضررا من تلك الظاهرة السيئة هم الشباب ثم أبنائهم ومستقبلهم وصحتهم، «أحنا أكثر ناس في أيدينا تغيير مسار تغير المناخ».

العمراني: الشباب عندهم طاقة وابتكار

واستطردت: «الشباب عندهم طاقة وابتكار وبنعرف نشتغل أزاي مع بعض، ودي أول مرة من أول نشأة المؤتمر عالميًا لأن يكون فيه منصب يخص الشباب فيه، ودي حاجة حلوة أن مصر أدت أهمية ومنصب لدور الشباب، وهيكون فيه مؤتمر للشباب لقضية تغير المناخ قبل إطلاق المؤتمر الأكبر».

وأوضحت أنها تسعى وبسبب منصبها مقابله الوزراء والمسؤولين عن المفاوضات في الوصول إلى حلول تخص التغيرات المناخية، مؤكدة: «عايزين يكون بينا تفاعل ونتكلم مع بعض ونشوف حلول مع بعض، علشان كل واحد لما يرجع بلده يطبق الحلول دي على أرض الواقع».