خبير: تغير المناخ أثر على محصولي الزيتون والمانجو وأنعش القطن والأرز

قدّم الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، نصائح للمزارعين للحفاظ على المحاصيل في ظل ارتفاع درجات الحرارة، قائلا إنّ التغير المناخي له تأثير كبير على القطاع الزراعي، بداية من اختيار صنف المحصول، وموعد الزراعة، والخريطة الصنفية، والتأثير على بيئة الإنتاج.

القطن والأرز محاصيل محبة للحرارة

وأضاف أبوالمعاطي، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، اليوم الثلاثاء، أنّ الأمراض والحشرات المنتشرة في الأيام الحالية بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، نتيجة للحرارة الشديدة وارتفاع نسبة الرطوبة.

وأوضح أنّ محصولي المانجو والزيتون تأثرا بشكل كبير هذا العام نتيجة للتغير المناخي أو «اللخبطة» المناخية، وبالتالي الإنتاجية انخفضت نتيجة للارتفاع الشديد للحرارة، وعلى صعيد آخر هناك إنتاجية بعض المحاصيل ستكون جيدة هذا العام مثل القطن أو الأرز، فهذه محاصيل محبة للحرارة المرتفعة نوعا ما.

ولفت أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إلى أنّ العالم يشهد «طقس شاذ» نتيجة لتغير المناخ، ولا سيما ما تشهده بعض الدول العربية من فيضانات، وهذا إنذار خطر للغاية نتيجة للتغير المناخي.

«لخبطة» فسيولوجية بسبب الرطوبة

وأوضح أنّ الرطوبة النسبية تواجدها في الجو بهذه الصورة يعمل على «لخبطة» في فسيولوجية النبات، ما يؤدي لعدم قيام بعض النباتات بأدوارها ووظائفها، لافتا إلى أنّ المزارعين في وسط الصعيد «المنيا – بني سويف – أسيوط» على سبيل المثال كانوا يجهزون أراضيهم في هذا التوقيت من العام لزراعة عروة البطاطس، لكن حاليا في ظل ارتفاع الحرارة ينتظر المزارع لبداية سبتمبر أو منتصفه، لأن ذلك سيعرض البطاطس للتعفن، وبالتالي ستؤدي لخسارة للدولة والمزارعين.

وتابع: «المزارع بقى يزحزح مواعيد الزراعة نتيجة تغير المناخ، وهذا طبيعي ومن ضمن آليات طرق التعامل والتكيف لتغير المناخ وتغيير مواعيد الزراعة».