خبير أثري: الإعلان عن سبب وفاة توت عنخ آمون في أكتوبر المقبل

كشف على أبو حشيش، خبير الآثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين، عن الموعد المتوقع لإعلان أسباب وفاة الفرعون الصغير توت عنخ آمون، موضحًا أن المومياء الخاصة بالفرعون الصغير، منذ فترة طويلة لم تكن في حالة جيدة، ولكن الآن حالتها تسمح لاكتشاف سر وفاة توت عنخ آمون، ولذلك يتم العمل عليها الآن وستظهر النتائج في شهر أكتوبر المقبل.

مؤتمر عالمي يضم 40 عالم أثري من كل دول العالم

وأضاف «أبو حشيش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ويعرض على شاشة «الأولى»، أن الدولة المصرية متمثلة في الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ستقيم مؤتمر عالمي يضم 40 عالمًا أثريًا من كل دول العالم، في الذكرى السنوية لاكتشاف التابوت الذهبي لمقبرة توت عنخ أمون، والذي يزامن مرور 200 عامًا على اكتشاف علم المصريات، موضحًا أنه لا يوجد شخص في العالم لا يعرف التابوت الذهبي لمقبرة توت عنخ آمون، مؤكدًا أن المؤتمر سيتناول آثار وتاريخ الفرعون الذهبي.

افتتاح ضخم أمام مقبرة الملك «توت عنخ آمون»

وأوضح خبير الآثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين، أنه سيتم عمل افتتاح ضخم أمام مقبرة الملك «توت عنخ آمون» بوادي الملوك، وإقامة حفل عشاء داخل معبد الأقصر وافتتاح منزل كارتر كمتحف، فالعلماء سيناقشون أسرار توت عنخ آمون، وسيكشفون الإعلان عن سبب وفاة الفرعون الصغير، « سيكون في الأقصر أوبرا باسم توت عنخ آمون، من كتابة الدكتور زاهي حواس وسيكون هناك حدث عالمي كبير احتفاء باكتشاف السبب في وفاة توت عنخ آمون».