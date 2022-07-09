المتحف المصري الكبير يستقبل المقصورة الأولى للملك توت عنخ آمون

استقبل المتحف المصري الكبير، المقصورة الأولى للملك توت عنخ آمون، قادمة من المتحف المصري بالتحرير لتعرض بمكان عرضها الدائم بالمتحف.

صرح بذلك اللواء المهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار، وسيتم إعادة تركيب المقصورة داخل «الفاترينة» الخاصة بها بقاعة الملك توت عنخ آمون خلال الأيام القليلة المقبلة.

المجموعة الكاملة للملك توت عنخ أمون

وأوضح الدكتور الطيب عباس ‏مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن هذه المقصورة هي الأكبر من المجموعة الكاملة للملك توت عنخ أمون وهي مصنوعة من الخشب المذهب، وتم العثور عليها بالإضافة إلى ثلاث مقصورات أخرى من ضمن مقتنيات الملك بمقبرته بالبر الغربي في الأقصر والتي تم الكشف عنها في نوفمبر 1922، ثم تم نقلها مع باقي القطع إلى المتحف المصري بالتحرير وعرضها هناك.

وأضاف أنه تم نقل المقصورات الأربع للملك توت عنخ آمون والتي يتم عرضها في فتارين خاصة وفقا لأحدث طرق العرض المتحفي بالقاعات المخصصة لعرض كنوز الملك والتي تبلغ مساحتها 7200 متر مربع والمزودة بأحدث وسائل العرض المتحفي من فتارين ذات تحكم بيئي في درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة، بالإضافة إلى وسائل توضيحية من الجرافيك وبطاقات تعريفية خاصة بكل قطعة وكذلك شاشات عرض توضح سيناريو العرض الخاص بالملك الشاب، مؤكدا أن أعمال وضع القطع الأثرية الأخرى للملك توت عنخ آمون انتهت بنسبة 95% طبقا للجدول الزمني الخاص بها.

‏نقل المقصورة تم طبقا للأسس والمعايير العلمية الدقيقة

ومن جانبه أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن عملية نقل المقصورة تم طبقا للأسس والمعايير العلمية الدقيقة المتبعة حيث تم فك المقصورة إلى أجزاء بنفس أسلوب الصناعة الذي استخدمه المصري القديم ثم تغليف كل جزء على حدة داخل صندوق داخلي وآخر خارجي باستخدام مواد خالية من الحموضة، حتى لا تتأثر طبقات التذهيب الموجودة على جميع جدران المقصورة.

‏وأكد الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن فريق العمل قام بأعمال الترميم الكامل والتدعيم والحماية والتقوية للمقصورة والتي استغرقت ما يقرب من عام وسبق ذلك أعمال الفحص والتوثيق العلمي والأثري والتصوير باستخدام X-ray radiography للتعرف على أماكن الوصلات والتعاشيق بالمقصورة وكذلك أماكن الضعف والقوة بها والتعرف على مكونات المعدن الموجود بالمقصورة.

وأضاف أن المتخصصين من المرممين قاموا بإعداد تقرير شامل عن حالة المقصورة قبل عملية النقل، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إتمام عملية فك ونقل المقصورة بأسلوب علمي استغرق 8 أيام متواصلة من العمل.

ومن جانبها قالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بأن المقصورة الخارجية للملك توت عنخ آمون كانت أول ما لاحظه هيوارد كارتر عند اكتشاف المقبرة في عام 1922، حيث كانت تضم المقاصير الثلاث المتبقية والتابوت الحجري والتابوتين الخشبي والذهبي والمومياء، وتم تغطية الأخشاب الداخلية والخارجية للمقصورة بطبقة رقيقة من الصفائح الذهبية على طبقة من الجص، وتم ترصيع الجوانب والأبواب بألواح من القيشاني الأزرق، مرتبة في طبقات مغطاة بعقدة إيزيس مزدوجة الطبقات وعامود الجد، كما نقشت المقصورة من الداخل بنصوص هيروغليفية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية نقل المقصورة الأولي للملك توت عنخ آمون تعد من أهم عمليات نقل الآثار معقدة التركيب في العالم والتي أثبت فيها المرمم المصري براعته في أعمال الترميم والتغليف والنقل.