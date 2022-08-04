العرض الخاص للفيلم الأمريكي «يوم للموت» كامل العدد بحضور صناعه «صور»

استضافت سينما ڤوكس بمول مصر، العرض الخاص للفيلم الأمريكي A Day to Die أو «يوم للموت»، بحضور الفنان محمد كريم، وبطليه Brooke Butler وLeon Robinson، ومخرج العمل Wes Miller، في سابقة هي الأولي من نوعها، أن يقام عرض خاص لفيلم أمريكي أو أجنبي بحضور فريق العمل من الخارج لتقديمه للجمهور المصري.

وشهد العرض حضور عدد كبير من الدبلوماسيين والشخصيات العامة وصناع السينما في مصر، وحشد من الصحافة والإعلام والقنوات الفضائية، بالإضافة إلى الجمهور الذي تفاعل مع فكرة وجود أبطال الفيلم بينهم بالقاهرة.

محمد كريم: أحب الترويج لبلدي من خلال أعمالي

وأكد النجم محمد كريم في بيان له، إصراره أن يكون العرض الخاص بالقاهرة هو الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه عمل على حضور الفريق لزيارة مصر وحضور العرض الخاص، وبذل مجهودا كبيرا من أجل تواجدهم في هذا الحدث.

وشدد «كريم» على أنه يحاول الترويج لبلده من خلال أعماله التي يقدمها في هوليوود، والابتعاد قدر المستطاع عن الأدوار التي لا تمثل شعوبنا العربية بشكل لائق، ليغير وجهة النظر السائدة للممثل العربي، وأيضا الترويج السياحي، من خلال الاستوديوهات وأماكن التصوير المفتوحة.

محمد كريم: ويليس فناني المفضل

واعتبر محمد كريم مشاركته بالفيلم خطوة مهمة في مشواره الفني، قائلا: «من أمنياتي القديمة العمل مع فناني المفضل بروس ويليس، وهذا ما تحقق أخيرا، فأنا أقدم دور محقق شرطة، هدفه إظهار الحقيقة مهما كانت المغريات كبيرة أمامه، ولا يتوانى في خوض المطاردات؛ لإثبات الحقيقة حتى لو كلفه ذلك حياته».

وأعرب الفنان عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلم مع عدد كبير من النجوم، وإنتاج كبير واحترافي للفيلم، مشيرا إلى أن جهة الإنتاج أفرغت مدينة كاملة من سكانها لتصوير مشاهد التفجيرات.