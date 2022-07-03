محمد محمود عبد العزيز: كريم ورث تقمص الشخصيات الدرامية عن الوالد

قال محمد محمود عبد العزيز إنه مع بداية تصوير شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز لفيلم «موسى»، بدأ بظهور تأثير الشخصية عليه داخل المنزل، حيث كان يفضل العزلة ويأكل بعيدًا عن أفراد الأسرة، ودائمًا ما يكون شارد النظر.

كريم محمود عبد العزيز ورث تقمص الشخصيات عن والده

وأضاف عبد العزيز في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج «الراديو بيضحك» على راديو 9090، أن كريم محمود عبد العزيز ورث تقمص الشخصيات التي يقوم بأدائها عن والده الفنان محمود عبد العزيز، مشيدًا بأداء أخيه في فيلم «من أجل زيكو» وبأغنية «الغزالة رايقة» التي أستقبلها الجمهور بشكل مختلف، لافتًا إلى إصابة كريم محمود عبد العزيز بكورونا بعد إذاعة الأغنية بأسبوع واحد فقط.

سر نجاح أغنية «الغزالة رايقة»

ولفت «محمد» إلى أن سر نجاح أغنية الغزالة رايقة أنها غير مرتبطة بحدث أو زمن معين، موضحًا أن الأغنية تخطت مشاهدتها على «اليوتيوب» 170 مليون مشاهدة، مشيرًا إلى أن كريم غنى في العديد من الأعمال الفنية، كما جسد دور المطرب في أكثر من عمل، منوهًا بأنه يوظيف الغناء لخدمة العمل الدرامي، ولا يقوم بالغناء كمطرب.