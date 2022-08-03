قبل عرضه في مصر.. تفاصيل فيلم محمد كريم «A Day to Die»

يستعد الفنان محمد كريم، لعرض فيلمه العالمي الأمريكي «A Day to Die» في مصر اليوم بصحبة عدد من أبطال العمل معه المكون من ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر.

ترصد «الوطن» عدة معلومات عن الفيلم

- الفيلم من إنتاج عام 2022.

- الفيلم تدور أحداثه في إطار من الدراما والجريمة والأكشن.

- مدة الفيلم تصل إلى ساعة و45 دقيقة.

- الفيلم من بطولة بروس وسليس وكيفين ديلون وبروك بتلر وجياني كابالدي وجوني ميسنر ومحمد كريم.

- العمل من إخراج وبس ميلر، أما التأليف من سكوت مالاس وراب بيري.

- بدأ تصوير الفيلم فى شهر مارس عام 2021 فى مدينة ميسيسيبي الأمريكية وانتهى التصوير بعد 5 اسابيع فى شهر أبريل، وكانت المشاهد الأخيرة في مطار خوكينز فيلد.

- أول عرض له كان في هولندا في 22 مارس عام 2022.

يذكر أن الشركة المنتجة للفيلم، أقامت عرض خاص للفيلم في لوس أنجلوس بحضور أبطاله وهو بطولة النجوم محمد كريم بروس ويليز، وشهد العرض حضور السفير أحمد شاهين سفير، وقنصل عام جمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس وبروك باتلر وليون رابينس وكفين ديلين وفرانك جريلو، ومخرج الفيلم ويز ميلر وعدد من منتجيي هوليوود، كما أقيم عرضًا آخر في سينما ريل، في دبي مارينا مول، وسط حضور جماهيري غفير، وكذلك حضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام.

أبطال العمل يتجهون بعد مصر للبحرين

جدير بالذكر، أن عرض اليوم في مصر هو الثاني عربيًا للفيلم بعد عرضه في السعودية، قبل أن يستكمل الفيلم مسيرته العربية في البحرين والكويت.