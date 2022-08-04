«شباب التجمع» يتعرفون على أحدث الاكتشافات العلمية بمركز الحفريات في المنصورة

زار عدد من قيادات واعضاء اتحاد شباب التقدمي الجناح الشبابي بحزب التجمع، مركز الحفريات بكلية العلوم بجامعة المنصورة والذي يتولي الاشراف عليه الدكتور هشام سلام العالم في علم الحفريات ومكتشف ديناصور منصورا سوروس وعمرة يقارب ٣٥ مليون عام.

مناقشات حول انقراض الديناصورات

واستعرض الدكتور هشام سلام عالم الحفريات المعلومات التي اثبتت انقراض الديناصورات الطائرة عندما اصطدم نيزك بكوكب الارض وتطور الديناصورات الاخري الي ان تطورت لفراخ وطيور.

وشاهد شباب حزب التجمع تطور الثعبان عبر ملايين السنين حيث كان الثعبان من ٥٠ مليون عام حجمة يتجاوز ٢٠ متر ويستطيع ان ياكل التمساح واكتشف علماء الحفريات المصريين بقايا الثعابين القديمة وقارنوها بالثعابين الحاليه واكتشفوا الفرق وتاكدوا ان عمليه تطور كبيرة عبر ملايين السنين ساهمت في صغر حجم الثعبان.

واكد سلام ان هناك كائنات تعاظم حجمها ومنها الظرافة والفيل حيث كان حجمهم اصغر بكثير من الان منذ ملايين السنين.

شباب حزي التجمع يناقشوا نظرية التطور

وناقش شباب حزب التجمع العالم هشام سلام حول رؤيته لنظرية التطور والذي اكد ان الانسان تطور عبر ملايين السنين وتغير شكله الي ان اصبح لا يستخدم بعض اعضاء جسدة التي كان يستخدمها قديما وابرزها درس العقل والذي كان يستخدم قديما لاكل الاطعمة منذ ملايين السنين ولكنه الان لا يستخدم لدرجة ان هناك اجسام لم يظهر فيها درس العقل.

واشار سلام الي عظام الحوت البرمائي مؤكدا ان الحوت بعد عمليه تطور طويلة اصبح بلا ارجل لانه تحول لكائن مائي فقط ولا يستخدم الارجل.

وتقدم شباب حزب التجمع بجزيل الشكر للعالم هشام سلام علي حسن الاستقبال وبذله جهد غير مسبوق في هذا المجال.

واشاد شباب حزب التجمع بشباب الباحثين في مركز الحفريات بكلية العلوم بجامعة المنصورة.