وقف المناقشات بين الخماسي النووي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

كشفت بوني جينكينز، نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي، عن أن دول الخماسي النووي لا تجتمع حاليًا ولا تجري أي مناقشات فيما بينها، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن واشنطن لا تستبعد العودة لهذه النقاشات مستقبلا.

لا يجرى بينهم أي حوار

ونقلت «روسيا اليوم»، عن نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي، قولها إنه بالنسبة إلى الخماسي النووي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، فمن الواضح أنه لا يجرى أي حوار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ولذا فلا تحرك على هذا المسار»، معربة عن أملها في العودة للمناقشات في المستقبل «ولكن آمل أن نتمكن يوما ما من العودة إلى النقاشات إذا تصرفت روسيا بحسن نية».

الخماسي النووي أعضاء دائمين في مجلس الأمن

جدير بالذكر أن دول الخماسي النووي أو النادي النووي كما يطلق عليها أحيانًا، هي الدول الخمس التي حصلت على السلاح الذري قبل 1 يناير 1967، وتمتلك أسلحة نووية أعلنت عنها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وهذه الدول الخمس، تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وحق النقض «الفيتو».