دنيا سمير غانم وزوجها يشاركان الجمهور في أول عرض لـ «تسليم أهالي»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على حضور أول عرض لفيلمها الجديد «تسليم أهالي»، برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان.

كما حرصت دنيا سمير على تلبية طلبات جمهورها والتقاط صور تذكارية معهم وشاركها هشام ماجد وبيومي فؤاد، والمؤلف عمرو سلامة.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، شاركت صورًا جديدة من كواليس تصوير فيلمها «تسليم أهالي»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وروجت للعرض الأول في جميع السينمات معلقة: «ادعولنا».

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم «تسليم أهالي»، للفنانة دنيا سمير غانم، البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه بالسينمات بدءًا من اليوم، كما سيقام عرض خاص بحضور صنّاعه في دبي والسعودية قريبًا.

فيلم تسليم أهالي

فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز حيث تجسد دور موظفة الحكومة «بثينة»، التي تقع في غرام صدقي ويجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد.