عودة دنيا سمير غانم لحياتها الفنية.. أغنية وفيلم ومسرحية

تستأنف الفنانة دنيا سمير غانم نشاطها الفني بعد غياب طويل حدادا على وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز اللذين رحلا متأثرين بإصاباتهم بمضاعفات فيروس كورونا.

أغنية أسيب نفسي وأغني

وتنتظر دنيا سمير غانم عرض أغنيتها الجديدة «أسيب نفسي وأغني» من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

وروجت دنيا سمير غانم للأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنشر البوستر الدعائي للأغنية/ وعلقت: «استنوا أغنيتي الجديدة اسيب نفسي واغني الساعة 5 مساءً إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب».

وتفاعل الجمهور مع منشور دنيا، مباركين لها العودة والعمل مرة أخرى بعد غياب طويل.

فيلم تسليم أهالي

وتنتظر الفنانة دنيا سمير غانم عرض فيلم «تسليم أهالي» يوم 3 أغسطس والذي يشهد عودتها بعد سنوات غياب عن الأعمال الفنية، ويشاركها البطولة هشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويشهد الفيلم ظهورا خاصا للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والتي انتهت من تصوير دورها قبل إصابتها بفيروس كورونا، حيث تجسد دور موظفة حكومة تقع في غرام بيومي فؤاد وينشأ بينهم عدد من المواقف الكوميدية.

مسرحية روحي أنا

كما تستعد دنيا سمير غانم للتحضير للعرض المسرحي «روحي أنا» الذي يشاركها فيه البطولة علي ربيع وبيومي فؤاد وشيماء سيف، وستقوم دنيا بالتدريب على عدد من الأغاني والاستعراضات ضمن أحداث العرض المسرحي.